SC investiga animais mortos no litoral Pesquisadores do Museu Oceanográfico da Universidade do Vale do Itajaí estudam o aparecimento de animais marinhos mortos no litoral catarinense. Nos últimos 30 dias apareceram 21 tartarugas-verdes (Chelonia mydas), dois golfinhos-cinzas (Sotalia guianensis) e oito botos (Tursiops truncatus) mortos na região centro-norte de SC. Uma expedição percorrerá 350 quilômetros da costa, em busca de novos registros.