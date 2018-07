SC já recebeu mais de R$ 16 milhões em doações As doações em dinheiro aos atingidos pelas chuvas em Santa Catarina por meio das nove contas bancárias abertas pela Defesa Civil chegaram R$ 16.212.243,24 hoje. O desastre provocado pelas chuvas, que caem principalmente na região do Vale do Itajaí há dez dias, registrou até o momento 118 mortes. As contas para doações são as seguintes: Banco/SICOOB SC - 756 - Agência 1005, Conta Corrente 2008-7; Caixa Econômica Federal - Agência 1877, operação 006, conta 80.000-8; Banco do Brasil - Agência 3582-3, Conta Corrente 80.000-7; Besc - Agência 068-0, Conta Corrente 80.000-0; Bradesco S/A - 237 Agência 0348-4, Conta Corrente 160.000-1;;Itaú S/A - 341, Agência 0289, Conta Corrente 69971-2; Sicredi - 748, Agência 2603, Conta Corrente 3500-9; Santander - 033, Agência 1227, Conta Corrente 430000052; Banrisul - 041, Agência 0131, Conta Corrente 06.852725.0-5.