SC já tem 11 cidades em estado de calamidade pública

Há ainda 55 cidades em situação de emergência e outras 93 que já enviaram Notificação Preliminar de Desastre (Nopred) e aguardam confirmação para a decretação de situação de emergência.

Ao todo, a Defesa Civil calcula que haja 978.580 afetados. Desses, cerca de 162 mil estão desalojados (pessoas que foram para casa de parentes ou amigos) e outros 15,4 mil estão desabrigados (pessoas que necessitam de abrigo temporário). Ao todo, foram registrados três óbitos. Em Guabiruba, um idoso estava trabalhando no telhado de sua casa quando a estrutura desabou. Em Itajaí, um homem de 50 anos morreu afogado. Em Laurentino, um rapaz de 19 anos morreu após tocar em uma rede elétrica de alta tensão.

Ontem o governo federal, através do Ministério de Integração Nacional, anunciou que irá liberar R$ 13 milhões para as cidades atingidas pelas enchentes no Estado.