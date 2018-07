SC já tem 11 municípios em situação de emergência O município de Lauro Müller, em Santa Catarina, decretou situação de emergência na tarde de hoje, em decorrência das chuvas do fim de semana. Com isso, subiu para 11 o número de cidades nessa situação no sul do Estado, devido à chuva do último fim de semana, segundo informou a Defesa Civil. Conforme a Defesa Civil, os outros municípios são Araranguá, Criciúma, Forquilhinha, Jacinto Machado, Turvo, Nova Veneza, Içara, Ermo, Meleiro e Siderópolis. Pelo menos 639 pessoas continuam desabrigadas - perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 1.573, desalojadas - podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.