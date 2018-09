SC já tem 16 cidades em situação de emergência Já são 16 as cidades de Santa Catarina em situação de emergência por causa das chuvas. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, ao todo, 29 cidades foram afetadas pelas chuvas que deixaram 820 pessoas desabrigadas (que precisam de ajuda do poder público) e 13.541 desalojadas (que vão para a casa de amigos ou parentes).