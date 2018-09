SC libera mais R$ 12 mi para atingidos pelas chuvas

Segundo a Defesa Civil, o governo do Estado liberou ontem, como recurso imediato, R$ 10 milhões que serão destinados para compras de emergência e limpeza das 91 cidades afetadas pelas chuvas.

Além desse valor, outros R$ 2 milhões serão liberados pela Defesa Civil Estadual para compra de mantimentos e de produtos que atendem às necessidades emergenciais da população. Os municípios que solicitaram recursos foram: Rio do Oeste, Laurentino, São João Batista, Navegantes, Itajaí, Rio do Sul, Brusque, Apiúna e Ilhota.

Ontem foi liberado recursos de R$ 1.805.124,20 para aquisição de alimentos, água, colchões, cobertores, roupa de cama, fraldas, material de higiene e de limpeza. Os itens serão encaminhados para as regiões atingidas pela enchente. A aquisição dos produtos já está sendo realizada e a distribuição em campo acontece até a quarta-feira.

Durante a ação assistencial, serão doados pela Defesa Civil Estadual 66 mil litros de água; 11.950 cestas básicas; 5.150 colchões; 5.100 cobertores; 3.100 roupas de cama; 2.500 travesseiros; 21.900 kits de limpeza; 5.320 kits de higiene; e 5 mil pacotes de fralda infantil. Também serão distribuídos 2 mil pares de botas e 2 mil pares de luvas.

Deslizamentos

Dois geólogos do Ceped/UFSC viajaram a Ilhota, no Vale do Itajaí, no começo da manhã de hoje para avaliarem o risco de deslizamento nos morros do Baú, do Braço do Baú e do Fischer. Os profissionais foram a Rio do sul para realizar a avaliação na cidade. O trabalho de avaliação do solo se deve a rachadura nos morros.

"Caso seja concluído que há o perigo de deslizamento, as casas serão interditadas imediatamente", afirma o diretor de prevenção da Defesa Civil Estadual, major Emerson Emerim. As pessoas já foram retiradas do local e estão em abrigos na cidade ou em casas de parentes.