SC, MG e SP devem ter chuva no 1º fim de semana do ano

O primeiro fim de semana de 2009 deve ser chuvoso nos Estados que mais sofreram nos últimos meses do ano passado com inundações: Santa Catarina e Minas Gerais. Segundo o meteorologista Marcelo Pinheiro, da Climatempo, a frente fria que se afasta da região Sul do País deixa nuvens carregadas na região, devendo provocar mais chuvas. "A região leste de Santa Catarina será a mais prejudicada no sábado. Além das chuvas volumosas, que deixam o local em estado de atenção, teremos ventos fortes e o mar bastante agitado, com ondas podendo atingir até 2,5 metros. Essas chuvas devem incluir Florianópolis". Segundo ele, a situação em Minas Gerais também é delicada, a partir de amanhã, mas em função da chegada da frente fria que saiu do Sul. As chuvas mais volumosas devem ocorrer no sul do Estado, na Zona da Mata e em Belo Horizonte. No Estado de São Paulo, o tempo também ficará fechado a partir dessa sexta-feira, 3, principalmente nas regiões centro, sul e oeste, com risco de temporal. "Para a capital, as condições de chuva aumentam bastante no sábado, com risco de alagamento em algumas áreas. Isso deve ocorrer porque temos um sistema de baixa pressão ganhando força no oceano perto do litoral paulista. Por isso, as ondas também podem atingir os 2,5 metros e as rajadas de vento devem chegar a 60 km/hora", concluiu.