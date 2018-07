SC pede apoio ao governo para enfrentar estiagem

Segundo o governador, 73 municípios catarinenses estão em estado de emergência por causa da seca, que já teria causado um prejuízo de R$ 440 milhões entre os agricultores.

"Trouxemos uma realidade de Santa Catarina (para o governo)", disse Colombo, que se reuniu com os ministros do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, e da Agricultura, Mendes Ribeiro, e o secretário-executivo adjunto da Casa Civil, Gilson Bittencourt.

Colombo pediu recursos para a construção de cisternas e poços artesianos e ampliação do serviço de carros-pipa para garantir a distribuição de água. Segundo ele, o governo vai estudar as propostas para definir as ações que serão tomadas.

Questionado se o governo federal não teria dado mais atenção aos municípios atingidos pelas enchentes do que aos afetados pelas chuvas, o governador disse que não se sente prejudicado. "Em Santa Catarina tivemos uma enchente forte em setembro e tivemos o atendimento do governo na emergência e nas obras estratégicas", lembrou.