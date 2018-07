SC receberá R$ 66,2 milhões para obras após chuvas

O valor liberado para o estado é de R$ 50 milhões e para os nove municípios beneficiados serão R$ 2,1 milhões para Brusque, Laurentino (R$ 1 milhão), Rio do Sul (R$ 4 milhões), Agronômica (R$ 414 mil), Presidente Getúlio (R$ 1,9 milhão), Aurora (R$ 950 mil), Taió (R$ 1,5 milhão), Lontras (R$ 1,4 milhão) e Ituporanga (R$ 2,8 milhões).

O anúncio do repasse será feito hoje pelo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. As portarias (nºs 729 a 738) referentes às liberações foram publicadas no Diário Oficial da União de ontem.