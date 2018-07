SC registra -2,8ºC durante a madrugada

Em Bom Jardim da Serra, na região do planalto sul do Estado, foi registrada na madrugada desta quinta-feira, a marca de -2,8ºC, segundo o Ciram. As cidades de São Joaquim e Urupema também tiveram temperaturas abaixo de zero nesta madrugada, com a marca de -1ºC e -1,7ºC, respectivamente, de acordo com dados do Ciram.

Esta é a segunda madrugada mais fria do ano em Santa Catarina, por conta do ar frio e seco de origem polar que atinge o Estado. De acordo com o Ciram, há pelo menos 15 anos não era registrado tanto frio no mês de março. Nesta quarta-feira, alguns recordes de temperatura mínima foram quebrados em São Miguel do Oeste e Ponte Serrada no Oeste, Campos Novos no Meio Oeste, São Joaquim no Planalto Sul, Rio do Campo e Ituporanga no Vale do Itajaí.

Nesta quinta-feira, as mínimas superaram o recorde anterior nas cidades de

Florianópolis, onde o recorde anterior era 12ºC no ano de 2000. Agora o recorde passa a ser 10,7ºC. Em Ituporanga no Vale do Itajaí, o recorde desta quarta-feira foi superado pela marca desta madrugada e início de manhã, com a mínima foi de 4,6ºC, recorde atual. A cidade de Videira, também no Meio Oeste, tinha recorde de mínima na casa dos 2,3ºC em 29 de março de 1976, e o recorde atual registrado nesta quinta passa a ser 1,4ºC.

A próxima madrugada, segundo o Ciram, ainda promete ser fria, mas não há indicativo de superação de recorde temperatura mínima no Estado.