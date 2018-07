SC registra sexta morte causada pela gripe suína A Secretaria da Saúde de Santa Catarina confirmou hoje a morte de um homem de 36 anos contaminado pelo vírus da Influenza A (H1N1), doença conhecida como gripe suína. A vítima era moradora do município de Concórdia e faleceu hoje no Hospital São Francisco. De acordo com a pasta, ele começou a apresentar sintomas no dia 23 de julho e foi internado três dias depois.