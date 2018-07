SC registra temperatura de até -5ºC O avanço de uma massa de ar frio e seco de origem polar deixou a madrugada desta quarta-feira com temperaturas muito baixas nas áreas mais altas de Santa Catarina, especialmente as do Planalto Sul catarinense, segundo dados do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciran). Em Urupema foi registrado -5ºC e em Bom Jardim da Serra os termômetros registraram -4,6ºC, de acordo com o Ciram.