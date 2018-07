SC registra temperatura mais baixa do País com -5,4ºC

O município de São Joaquim (SC) foi o que atingiu a temperatura mais baixa no País na madrugada desta segunda: -5,4ºC. De acordo com informações do Centro de Análise de Previsão do Tempo (Capre) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em todo a região Sul do Brasil as temperaturas foram baixas durante a noite, com formação de geada, exceto no litoral e Norte do Paraná. Não houve chuva. O recorde de frio em São Paulo foi batido na manhã desta segunda, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Às 9 horas, foram registrados 9,7 graus no Mirante de Santana, zona norte da capital paulista, posto oficial de medição. A marca anterior tinha sido verificada dia 8 de maio, também às 9 horas, quando os termômetros marcaram 10 graus. Outro recorde também foi batido nesta segunda. A cidade de Presidente Prudente registrou 8,3 graus, às 9 horas. Para esta semana, a previsão do Inmet é de temperaturas amenas para a região, com chuva a partir de quinta-feira. De acordo com o Instituto, é prevista a formação de um ciclone na sexta-feira, mas ainda não se sabe a intensidade ou Estados que atingirá. Rio Grande do Sul A chegada de mais uma massa de ar polar baixou ainda mais as temperaturas do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. As estações de observação do 8º Distrito de Meteorologia marcaram 2,7 graus negativos em Passo Fundo e 4,2 graus em Porto Alegre durante a madrugada. Houve geada forte em cidades como Uruguaiana e São Luiz Gonzaga, na zonas oeste, próxima à fronteira com a Argentina, Santa Maria, no centro do Estado, e Lagoa Vermelha e Bom Jesus, além de Passo Fundo, no norte, perto da divisa com Santa Catarina. A onda de frio começou na terça-feira passada e deve permanecer até a próxima quinta-feira. Desde então, a temperatura mínima, durante a madrugada, ficou próxima de um grau e chegou até a 1,4 grau negativo na quarta-feira em Bom Jesus. A máxima do período foi de 21,4 graus na tarde de sexta-feira, em Iraí. Segundo o 8º Distrito de Meteorologia, permanece a perspectiva de geada para esta terça-feira, quando a temperatura pode cair para quatro graus negativos, e quarta-feira, quando a previsão de mínima é de dois graus. Na quinta-feira o tempo deve passar de limpo a nublado com pancadas de chuva e a temperatura sobe um pouco, variando de quatro a 23 graus.