SC registra três ataques na madrugada desta segunda Mais três ataques foram registrados nesta segunda-feira em Santa Catarina, na série de atentados que já dura cinco dias. Em Navegantes, no litoral norte, um ônibus estacionado em uma rua do bairro Meio Praia teve perda total depois de incendiado durante a madrugada. A Polícia Civil não soube informar a procedência do veículo nem a autoria da ação.