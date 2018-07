SC registrou temperatura abaixo de 0ºC

No município de Uribici, a temperatura chegou a -1,1ºC, no Morro da Igreja, que fica no planalto sul catarinense, segundo o Ciram. Na mesma região, a cidade de Urupema registrou a marca de 0,2ºC e em São Joaquim os termômetros chegaram a 0,1ºC.

De acordo com o Ciram, o frio continua no Estado na noite desta quarta e madrugada de quinta-feira, que serão marcadas por temperaturas baixas em várias regiões de Santa Catarina.

Estiagem

Muitos municípios catarinenses ainda estão em situação de emergência por conta da estiagem, segundo a Defesa Civil. Balanço da Defesa Civil desta terça-feira, mostra que são 113 municípios em situação de emergência, o último a decretar foi Campos Novos. O total de afetados chega a 636.622 pessoas.

Já foram destinados para o atendimento emergencial R$ 455 mil do Fundo Estadual de Defesa Civil e R$ 1,9 milhão provenientes do Ministério da Integração (MI), segundo a Defesa Civil.

Segundo previsão do Ciram/Epagri, para o período de 29 de março a 11 de abril, o tempo permanece seco e a estiagem continua no oeste e meio-oeste do Estado. As temperaturas estarão mais baixas no final de março, se elevando no início do abril e diminuindo a cada passagem de frente fria.