SC tem 27 cidades em situação de emergência

Estão em emergência Anitápolis, Araranguá, Armazém, Balneário Gaivota, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Braço do Norte, Bom Jardim da Serra, Criciúma, Forquilhinha, Florianópolis, Garopaba, Grão Pará, Jacinto Machado, Lauro Muller, Maracajá, Meleiro, Morro da Fumaça, Orleans, Pedras Grandes, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Martinho, Siderópolis, Timbé do Sul, Turvo e Treze de Maio.

A capital catarinense, Florianópolis, decretou estado de emergência ontem. Segundo a Defesa Civil do Estado, uma forte ressaca danificou cinco casas na Praia da Armação, na zona sul da ilha, deixando 21 pessoas desalojadas.