SC tem 39 municípios em situação de emergência O número de municípios que já decretaram situação de emergência no Estado de Santa Catarina chegou hoje a 39. Segundo balanço divulgado hoje pela Defesa Civil, ao menos 95 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas que castigaram o Estado desde a noite do último sábado. De acordo com o levantamento, 1.858 moradores estão desabrigados e 7.793, desalojados. Já foram entregues 40 mil metros quadrados de lonas, 57,5 mil telhas, 970 colchões e 740 cobertores.