SC tem 9 rodovias com trechos totalmente bloqueados Nove rodovias de Santa Catarina - duas federais e sete estaduais - permaneciam com trechos totalmente bloqueados em razão da queda de barreiras ou deslizamentos de terra na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a BR-101 permanece interditada na altura do quilômetro 235, região de Palhoça. Desde o último sábado, a queda de uma rocha impede a circulação no trecho. Durante a madrugada de hoje, meia pista foi liberada para a passagem dos cerca de mil caminhões que estavam parados nas duas pontas da estrada, que liga o litoral catarinense ao Rio Grande do Sul. Às 6 horas, a rodovia voltou a ser bloqueada para os reparos necessários. Pelo menos até o domingo, a estrada não deve ser liberada por recomendação dos engenheiros do Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes (Dnit). A BR-470 ainda acumula dez pontos de interdição, nos municípios de Navegantes, Gaspar, Blumenau e Rodeio. Porém a estrada continua totalmente bloqueada na altura do quilômetro 41, em Gaspar, por conta do desmoronamento da pista. As sete estradas estaduais que continuam totalmente bloqueadas são SC-401, SC-408, SC-411, SC-413, SC-416, SC-466 e SC-477.