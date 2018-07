SC tem mais 16 ataques contra ônibus e prédio público A Polícia Militar de Santa Catarina registrou 16 ataques a ônibus e prédios públicos desde as 20 horas de sexta-feira até a noite de sábado. Os casos foram registrados em oito cidades do Estado. Desde quarta-feira, quando a onda de ataques começou, foram 27 ocorrências. Nos últimos dois dias, Joinville foi o município que registrou o maior número de casos: foram seis no período.