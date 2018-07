SC tem quatro novos ataques em 6º dia de violência

Os episódios mais recentes aconteceram em um período de cerca de quatro horas. O primeiro ocorreu em Florianópolis, às 23h40, quando uma base da PM foi atacada no bairro do Campeche, no sul da ilha. Dois criminosos passaram em uma moto escura, disparam contra o prédio e fugiram. Havia policiais no momento, mas ninguém se feriu.

À 0h45, em São Francisco do Sul, no litoral norte, cinco homens armados incendiaram um ônibus. Eles pararam o coletivo no ponto, renderem o cobrador e o motorista, mandaram os passageiros descerem e atearam fogo no veículo. Um suspeito foi pego com pedras de crack e forte cheiro de gasolina perto do local, segundo a polícia. Os demais fugiram e não há registro de feridos.

À 1h30, um carro foi incendiado dentro do pátio da delegacia de Canelinha, município a cerca de 70 km de Florianópolis. As chamas no Citröen C3, produto de apreensão, acabaram se espalhando e danificaram a placa da delegacia e um aparelho de ar condicionado. Ninguém se feriu e os criminosos fugiram.

Às 3h30, dois homens em uma moto atacaram uma base da Guarda Municipal na cidade de São José, no bairro de Areias. Duas viaturas estacionadas na frente do edifício foram atingidas por disparos e os suspeitos fugiram.