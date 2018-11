SC tem quinta cidade em situação de emergência

É a quinta cidade a ter situação de emergência decretada. As outras quatro são Rio das Antas, Lebon Régis, Matos Costa e Timbó Grande. Outros 11 municípios sofrem com tempestades. Segundo a Defesa Civil, 2366 pessoas no Estado tiveram que deixar suas casas em decorrência de alagamentos. Não há nenhum registro de feridos ou vítimas fatais. Florianópolis e Joinville não foram afetadas pelas chuvas.

O mau tempo diminuiu na manhã desta sábado, mas a previsão do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometereologia de Santa Catarina (CIRAM), é que tempestades voltem a atormentar o Estado domingo e segunda-feira.