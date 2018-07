SC tem seis rodovias totalmente interditadas Seis rodovias de Santa Catarina, uma federal e cinco estaduais, permaneciam totalmente interditadas nesta manhã, em decorrência de deslizamentos e quedas de barreiras provocadas pelas chuvas que atingiram o Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, das estradas federais com problemas, apenas a BR-470 continuava totalmente bloqueada entre os quilômetros 41 e 47, na região de Gaspar. A Polícia Militar Rodoviária informou que das 13 rodovias estaduais danificadas, cinco permaneciam com trechos totalmente bloqueados: SC-401, do Centro ao Norte de Florianópolis; SC-407, próximo ao Portal de São Pedro de Alcântara; a SC-416, de Jaraguá do Sul a Pomerode; a SC-431, em São Bonifácio; a SC-466, do município catarinense de Itá ao Rio Grande do Sul.