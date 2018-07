SC teve mínima de -8,6º na madrugada de sábado

As estações de monitoramento da Epagri/Epagri e INMET registraram temperaturas negativas no Planalto Sul em Urupema (-7,9º) e São Joaquim (-3,4º). No Meio Oeste do Estado, as mínimas ocorreram em Caçador (-0,3º) e Campos Novos (-1,4º).

Para este sábado, a previsão é de que o ar seco no Sul do Brasil deve manter a presença de sol em Santa Catarina, com aumento de nuvens à noite no litoral, e chance de chuva fraca principalmente entre a Grande Florianópolis e Joinville, por causa da circulação marítima, associada ao deslocamento da massa de ar frio para o oceano. O frio deve diminuir, mas ainda provocará geada nas áreas altas do Estado.