Scania cortará produção com arrefecimento em demanda na Europa

As fabricante de caminhões pesados viram os pedidos subirem na Europa no ano passado, influenciados por uma necessidade crescente de substituir modelos velhos e por um aumento nas compras em modelos mais antigos e baratos antes das novas regras de emissão entrarem em vigor no fim do ano.

A Scania, detida majoritariamente pela alemã Volkswagen, disse esperar que o arrefecimento tenha efeito no primeiro semestre do ano e que irá cortar 300 vagas de emprego temporário conforme se ajusta à demanda mais fraca.

"Durante o primeiro trimestre de 2014, o volume de veículos produzidos será ajustado ao nível mais baixo das encomendas", disse a empresa em um comunicado.

Enquanto as entregas e vendas permaneceram aceleradas no quarto trimestre, a entrada de pedidos de grupo de caminhões e ônibus caiu 20 por cento em comparação com o declínio de 13 por cento esperado por analistas.

Apenas na Europa, os pedidos por caminhões caíram 21 por cento, após um aumento de 84 por cento no trimestre anterior.

A demanda na América Latina, impulsionada por incentivos no Brasil, tem proporcionado um bom negócio para Scania desde meados de 2012.

(Por Niklas Pollard e Helena Soderpalm)