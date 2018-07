Scanner corporal barra tráfico no Aeroporto de Guarulhos

As máquinas, adotadas em vários aeroportos internacionais, causaram polêmica em diversos países por mostrar passageiros nus. No Brasil, além do tráfico de drogas, têm auxiliado a PF a revistar suspeitos de contrabando de animais e outros crimes. Antes da prisão dos africanos, outras detenções já haviam sido feitas graças aos scanners no País. Em novembro do ano passado, um colombiano com 70 cápsulas de cocaína no estômago e um grego com sete quilos da droga em um fundo falso de mala também foram capturados.

Cada equipamento custa, a preço de mercado, US$ 145 mil. Além de Cumbica, os Aeroportos do Galeão (RJ), do Recife (PE) e de Manaus (AM) têm os scanners. As operações começaram em agosto.

Outras seis máquinas chegarão ainda neste ano ao Brasil. As doações fazem parte de um acordo com o governo brasileiro para repressão ao tráfico de drogas. A localização e o uso são decididos pela Polícia Federal e levam em conta volume de passageiros e número de apreensões de drogas. A previsão para este ano era de instalar scanners nos aeroportos de Foz do Iguaçu (PR), Cuiabá (MT), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Rio Branco (AC). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.