Scheidt e Prada se recuperam e seguem na briga por medalha

Após um começo ruim nas competições da classe Star, a dupla formada por Robert Scheidt e Bruno Prada chegou em segundo lugar na última regata desta segunda-feira e manteve a esperança de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Pequim. Veja também: 'Em nenhum dia velejamos bem', admite Scheidt Vela feminina do Brasil conquista 1.ª medalha na história A campanha brasileira na Olimpíada de Pequim Os velejadores terminaram o dia com 38 pontos perdidos, em oitavo na colocação geral e com boas chances de ir à final na quinta-feira, da qual participam apenas as dez melhores equipes. A competição nas águas de Qingdao foi a terceira do dia e sétima de uma série de onze, que inclui a grande final de quinta. Nas outras duas regatas desta segunda-feira os brasileiros chegaram em nono e décimo lugares. A vice-liderança na última competição foi a posição que garantiu a classificação entre os dez melhores no geral. Os lideres no momento são os suecos Fredrik Loof e Anders Ekstrom, com 23 pontos perdidos, seguidos dos atletas da Grã-Bretanha Iain Percy e Andrew Simpson, com 26 pontos peridos, e dos franceses Xavier Rohart e Pascal Rambeau, com 33 pontos perdidos. Scheidt tenta em Pequim se tornar o primeiro atleta brasileiro com três medalhas de ouro em Olimpíadas (ele conquistou em Atlanta/1996 e Atenas/2004, ambas na classe Laser). VIRADA Na regata desta segunda, Scheidt e Prada se aproximaram da liderança apenas no final. Na passagem da primeira marcação a dupla estava em sexto, mas se recuperou com uma rajada de vento, se colocando em quarto para a virada seguinte. A uma marcação do fim, os velejadores caíram para a quinta posição, mas depois aceleraram, terminando em segundo lugar. Nas regatas iniciais a dupla chegou em décimo, décimo primeiro e nono lugares. Scheidt e Prada se recuperaram depois de conquistar a vice-liderança nesta segunda feira e um primeiro lugar na sexta-feira. OUTROS BRASILEIROS Na classe RS:X, o brasileiro Ricardo Winicki, o Bimba, também segue sua recuperação. Ele já ocupa a quinta posição na classificação geral. Bimba tem 52 pontos perdidos após nove regatas. A liderança é do neozelandês Tom Ashley, seguido pelo britânico Nick Dempsey e por Julien Bontemps, da França. Já na classe Laser, o atleta do Brasil Bruno Fontes está apenas em 25.º lugar, pois teve um desempenho discreto nas regatas desta segunda em Qingdao. Ele tem 150 pontos perdidos. O líder é o britânico Paul Goodison, seguido pelo esloveno Vasilij Zbogar e por Diego Romero, da Itália. Patrícia Freitas, por sua vez, ocupa a 18ª posição na classificação geral da classe RS:X, após nove regatas. A liderança é da britânica Bryony Shaw, seguida pela búlgara Irina Bontemps, enquanto a polonesa Zofia Klepaca ocupa a terceira posição.