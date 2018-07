Scheila Carvalho desfila em SP com 'energia acumulada' Com "energia acumulada", já que não desfilou no passado, a modelo Scheila Carvalho disse que o carnaval deste ano, se tornou especial por conta deste afastamento. "Adoro o carnaval de São Paulo e já estava com saudades", afirmou a madrinha de bateria da Unidos de Vila Maria. A musa disse que apenas o carnaval de São Paulo não será suficiente para gastar sua energia. Amanhã, ela parte para Salvador onde será madrinha do bloco "Algodão Doce", da cantora e dançarina Carla Perez. "Depois vou a Teresina no domingo e volto para Bahia segunda e terça", afirmou Scheila. A Unidos de Vila Maria é a terceira escola a desfilar no primeiro dia do Carnaval de São Paulo. A agremiação leva para a avenida o samba-enredo "Da Sobrevivência ao Luxo, da Ilusão à Alucinação - Dinheiro, Mito, História e Realidade", que conta a história do dinheiro.