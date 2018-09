Schumacher bate e abandona GP de Cingapura de Fórmula 1

O alemão da Mercedes tocou a traseira da Sauber de Sergio Perez entre as curvas sete e oito do iluminado circuito de rua, e o carro bateu nas barreiras.

"Eu estava pronto para passar por dentro... e no momento em que eu ia por dentro ele tirou o pé do acelerador e se preparou para frear e eu não consegui me antecipar tanto. Então foi uma vergonha", disse Schumacher aos repórteres.

O safety car entrou na pista, com o campeão mundial Sebastian Vettel liderando com a Red Bull, enquanto os fiscais limpavam os detritos na pista.

O novato mexicano Perez vinha lutando com o colega de equipe de Schumacher, Nico Rosberg, pelo sétimo lugar quando a dupla se emaranhou e permitiu que Schumacher se aproximasse.

O alemão de 42 anos saiu ileso e rapidamente saltou do seu carro antes de voltar aos boxes.