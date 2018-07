Schumacher lidera treino livre na Bélgica

O heptacampeão mundial aproveitou ao máximo as condições variáveis, fazendo a melhor volta com 1 minuto e 54,355 segundos em sua Mercedes na pista seca, antes da chuva cair.

Usando um capacete dourado para comemorar o 20o aniversário de sua estreia no grande prêmio no circuito, em 25 de agosto de 1991, Schumacher e seu colega de equipe Nico Rosberg foram os únicos a estabelecer um tempo na pista seca.

A forte chuva atingiu o circuito, localizado na floresta de Ardennes, apenas 10 minutos após o início da corrida e os pilotos encerraram a sessão com pneus de chuva mas pouca ação durante a maior parte do segundo trecho.

O piloto da McLaren Jenson Button, vencedor da última corrida na Hungria antes das férias, foi o terceiro mais rápido com 2 minutos e 2,740 segundos, à frente do líder do campeonato Sebastian Vettel, da Red Bull.

Lewis Hamilton, da McLaren, vencedor do ano passado no Spa, mas retornando com um resfriado, ficou em quinto lugar.

O brasileiro Bruno Senna fez sua estreia pela Renault, substituindo Nick Heidfeld, mas atingiu o muro de pneus pouco mais de meia hora antes do final da corrida.

Senna terminou a sessão em 23o lugar, atrás apenas de seu colega de equipe russo Vitaly Petrov.

A sessão foi interrompida durante nove minutos quando o novato britânico Paul di Resta seguiu Senna e atingiu a barreira com 16 minutos para o final, e um guindaste de resgate ainda estava removendo a Renault danificada de Senna.

Com oito corridas pela frente, vettel tem uma vantagem de 85 pontos sobre o colega de equipe Mark Webber. O australiano, que comemora seu 35o aniversário no sábado, ficou em 16o.