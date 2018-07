Schumacher luta pela vida após acidente de esqui

"Podemos dizer que sua condição implica uma ameaça à sua vida", disse em entrevista coletiva Jean-François Payen, anestesista-chefe do hospital CHU, em Grenoble, no leste do país.

"Por enquanto, não podemos dizer qual é o futuro de Michael Schumacher", acrescentou.

O heptacampeão da Fórmula 1 foi internado no domingo, após sofrer lesões na cabeça durante a prática de esqui fora de pistas, na estação alpina de Meribel, na França.

Schumacher estava consciente ao se transportado para o hospital local em Moutiers e depois para Grenoble. No entanto, sua condição deteriorou rapidamente em seguida.

O neurocirurgião Stephan Chabardes disse que uma tomografia de emergência no cérebro do ex-piloto, de 44 anos, revelou hemorragias internas e várias lesões. Uma cirurgia já foi realizada para estancar o sangramento.

Segundo os médicos, Schumacher foi colocado em coma induzido, mas uma segunda cirurgia não foi realizada e nem está sendo planejada a esta altura, ao contrário do que chegou a noticiar a imprensa francesa.

Um porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, disse que ela ficou chocada ao receber a notícia.

"Temos esperança de que ele supere as lesões e possa se recuperar", disse o porta-voz em uma coletiva de imprensa rotineira em Berlim.

ESPERANÇAS E REZAS

Schumacher recebe os cuidados do professor Gerard Saillant, um especialista em cirurgias no cérebro e espinha dorsal que também é presidente do Instituto da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Saillant disse em uma coletiva de imprensa que estava no hospital "como amigo", sem dar mais detalhes sobre as condições do ex-piloto.

Repórteres do tabloide alemão Bild disseram que Ross Brawn, que trabalhou com Schumacher na Ferrari e na Mercedes respectivamente como diretor-técnico e vice-diretor-geral, chegou a Grenoble.

O antigo companheiro de equipe na Ferrari Felipe Massa, que sofreu um acidente quase fatal no Grande Prêmio da Hungria em 2009, disse que estava rezando pelo amigo.

Schumacher é o piloto de Fórmula 1 mais bem sucedido da história, com 91 vitórias ao longo de mais de duas décadas de carreira.

Ele venceu o seu primeiro título pela equipe da Benetton em 1994, mesmo ano em que o brasileiro tricampeão Ayrton Senna morreu após um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino.

(Reportagem de Morade Azzouz)