Schumacher mostra a classe de sempre. Massa está recuperado Se existia ainda alguma dúvida sobre a condição física e psicológica de Felipe Massa, em razão do acidente sofrido em julho, no GP da Hungria de Fórmula 1, seu desempenho no Desafio das Estrelas, prova de kart, no fim de semana em Florianópolis, acabou por responder: Massa venceu a bateria de ontem e seu ex-companheiro de Ferrari, o notável Michael Schumacher, ficou em 2º, apenas 87 milésimos atrás. Como o alemão havia vencido a corrida de sábado e Massa foi 3º, levou para sua rica coleção mais um troféu, o de campeão da bela disputa promovida por "seu irmão mais novo". No geral, Massa acabou em segundo.