Schumacher vence a primeira bateria O heptacampeão da F-1 Michael Schumacher [ ]venceu ontem a primeira bateria do Desafio Internacional de Kart, em Florianópolis (SC). Felipe Massa, que não disputava corridas desde o acidente no GP da Hungria, em julho, foi terceiro, atrás do italiano Vitantonio Liuzzi. A segunda e decisiva bateria será hoje, às 11h, com transmissão da TV Globo. Rubens Barrichello recebeu a bandeirada em sexto e Tony Kanaan foi sétimo. Nelsinho Piquet, o pole position, cruzou em nono.