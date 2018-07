Schwarzenegger cai na malha fina O governador da Califórnia (EUA), Arnold Schwarzenegger, que enfrenta déficit de US$ 21 bilhões nas contas do Estado, terá de lidar com problemas em suas próprias finanças. Schwarzenegger estaria devendo US$79.064 em impostos. O site TMZ publicou ontem documentos revelando um embargo preventivo pelo Serviço de Arrecadação de Impostos (IRS) dos EUA sobre sua propriedade em Los Angeles, pela suposta falta de pagamento de US$39.047 em impostos em 2004 e de US$40.016 em 2005. A assessoria do governador nega a falta de pagamento e afirma que são apenas "divergências".