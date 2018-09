Scliar permanece internado em hospital de Porto Alegre O escritor Moacyr Scliar permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, um mês após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital hoje, o escritor continua sedado e respirando com o auxílio de aparelhos.