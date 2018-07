Scliar vence o Jabuti de romance

O universo religioso inspirado no relato do Gênesis, História de Judá e de Tamar que compõe a trama de Manual da Paixão Solitária (Companhia das Letras) foi anunciado ontem como o vencedor na categoria romance do 51º Prêmio Jabuti, o mais prestigioso da literatura nacional. Com isso, seu autor, Moacyr Scliar, receberá o prêmio de R$ 3 mil a ser entregue em cerimônia marcada para o dia 4 de novembro, na Sala São Paulo, quando também serão anunciados os vencedores do livro do ano ficção e o livro do ano não-ficção; cada um receberá R$ 30 mil.

O livro de Scliar mostra como, em um congresso de estudos bíblicos, um famoso professor e sua rival evocam, em momentos diferentes, duas figuras singulares: o jovem Shelá e a mulher por quem ele está apaixonado, Tamar. "A adoção de dois pontos de vista narrativos é o típico caso em que um personagem como a Tamar pode ser vista como vilã ou heroína", disse Scliar ao Estado no ano passado, quando o livro foi lançado. Os outros romances finalistas foram Órfãos do Eldorado (Cia. das Letras), do colunista do Caderno 2 Milton Hatoum, e, em terceiro, Cordilheira (Cia. das Letras), de Daniel Galera.

Já a provocação de outro gaúcho, Fabrício Carpinejar, foi a grande vencedora na categoria de contos e crônicas. Canalha! (Bertrand Brasil) é, como diz seu subtítulo, um retrato poético e divertido do homem contemporâneo. Ao pregar contra os rótulos masculinos, Carpinejar busca ressaltar o charme sexual do canalha, não aquele tornado famoso por Nelson Rodrigues, mas do cidadão transtornado com as transformações sociais dos últimos tempos. Em segundo lugar ficou Ostra Feliz Não Faz Pérola (Planeta do Brasil), de Rubem Alves, seguido de Os Comes e Bebes nos Velórios das Gerais e Outras Histórias (Auana Editora), de Déa Rodrigues da Cunha Rocha.

Dois em Um (Iluminuras), que reúne toda a produção poética de Alice Ruiz durante a década de 1980, foi eleito o melhor de poesia, seguido de Antigos e Soltos: Poemas e Prosas da Pasta Rosa, edição do Instituto Moreira Salles. No terceiro lugar, houve empate entre Cinemateca (Cia. das Letras), de Eucanaã Ferraz, e Outros Barulhos (edição do autor), de Reynaldo Bessa.

Colaboradora do Estado, a pesquisadora Lilia Moritz Schwarcz foi premiada como autora da melhor biografia, por O Sol do Brasil (Companhia das Letras), ensaio alentado sobre a vida e a obra do pintor francês Nicolas-Antoine Taunay. Na verdade, um estudo aprofundado do imaginário francês sobre os trópicos, da arte neoclássica e da vinda da família real portuguesa e do grupo que a historiografia batizou de Missão Artística Francesa. Nessa categoria, o segundo lugar ficou com José Olympio, o Editor e Sua Casa (GMT Editores), de José Mario Pereira, e O Santo Sujo: A Vida de Jayme Ovalle (Cosac Naify), de Humberto Werneck, que havia faturado o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte nessa categoria.

A escolha da APCA e do Jabuti, aliás, combinou na categoria reportagem: ambos premiaram O Livro Amarelo do Terminal (Cosac Naify), interessante retrato da rotina de um terminal rodoviário (no caso, o Tietê, de São Paulo), escrito por Vanessa Bárbara. Em seguida, vieram O Sequestro dos Uruguaios - Uma Reportagem dos Tempos da Ditadura (L&PM Editores), de Luiz Cláudio Cunha, e 1968 - O Que Fizemos de Nós (Planeta do Brasil), de Zuenir Ventura.

Entre os tradutores, o trabalho de Marise Moassaba Curioni no livro A Morte de Empédocles (Iluminuras), de Friedrich Hölderlin, foi apontado como o melhor do ano passado. Uma categoria habitualmente disputada, como comprovam os classificados em segundo e terceiro lugares, respectivamente Satíricon (Cosac Naify), feita por Cláudio Aquati, e os dois volumes de Os Irmãos Karamázov (Editora 34), por Paulo Bezerra.

