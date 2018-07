Scola, o príncipe herdeiro do Vaticano Apelidado no Vaticano de príncipe herdeiro, Angelo Scola, de 71 anos, mantém com Bento XVI uma relação de proximidade pessoal e teológica. Na visão de muitos, ele representaria a continuidade e uma certa coerência na Igreja em relação ao caminho delineado desde o papa João Paulo II. É especialista em ética biomédica, sexualidade humana e casamento - temas centrais no debate atual sobre o futuro da Igreja. Apesar de ser considerado conservador, fundou o jornal Oasis, publicado também em árabe e urdu, em um esforço de fazer chegar a mensagem aos cristãos no mundo muçulmano. Em 2010, no auge dos escândalo de abusos sexuais na Igreja, acusou a imprensa de ter humilhado o papa Bento XVI. Filho de um motorista, defende abertamente uma posição mais forte da Igreja na sociedade, mas admite a incapacidade da instituição de se comunicar em certos temas, como o segundo casamento. "Uma das razoes do mal-entendido é que, nós cristãos, propomos o casamento de forma moralista, no lugar de tentar dar razões e convencer", disse, em 2005. / J.C.