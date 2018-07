Scorpions vão tocar no Brasil em despedida O grupo alemão Scorpions incluirá Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru na turnê mundial de despedida, depois de 45 anos de carreira. A banda lançará em 23 de março seu último álbum de estúdio, Sting in the Tail, e realizará uma viagem para percorrer os cinco continentes durante três anos. No Brasil, o Scorpions pretende fazer quatro apresentações, entre os dias 16 e 22 de setembro de 2010. Recentemente, o grupo fez uma série de 15 shows pela América Latina, incluindo o Rio de Janeiro. A banda vendeu mais de 100 milhões de discos, com sucessos como Rock You Like a Hurricane e Still Loving You.