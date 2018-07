Scott Dixon vence no Japão e abre vantagem Scott Dixon venceu a etapa do Japão e assumiu a liderança da Fórmula Indy, restando uma prova para o fim - em Miami, dia 10 de outubro. O neozelandês foi o mais rápido no circuito de Motegi, terminou na frente de Dario Franchitti e Graham Rahal e lidera a competição com 570 pontos - cinco a mais do que Franchitti e 8 à frente de Ryan Briscoe.