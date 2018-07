SDE sugere, mas Cade nega suspensão de negócio na Cimpor

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não deverá adotar a sugestão da Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, de suspender os efeitos da compra de parte das ações da cimenteira portuguesa Cimpor pela Camargo Corrêa e pela Votorantim. O conselheiro Vinícius Carvalho, relator do processo no Cade, informou à Agência Estado ter aceito o acordo proposto pela Votorantim, que defende a continuidade das negociações, mas determinou que a empresa não interfira nas decisões empresariais da Cimpor relacionadas ao Brasil.

O parecer da SDE, pela suspensão dos acordos até que o negócio fosse julgado pelo sistema de defesa da concorrência, atendia ao pedido feito na semana passada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que também tenta adquirir ações da Cimpor. A SDE sugeriu ao Cade que proibisse a Votorantim, a francesa Lafarge, a Camargo Corrêa e a Cimpor de realizarem qualquer transferência de ativos relacionados aos negócios que desenvolvem no Brasil.

A Votorantim comprou a participação de 17,28% que a Lafarge possuía no capital social da Cimpor e, após novas negociações, ficou com 21,2% da empresa. A Camargo Corrêa, por sua vez, comprou 31,2% da cimenteira portuguesa. Por outro lado, a CSN anunciou em dezembro uma oferta pública de aquisição, na Bolsa de Valores de Portugal, para tentar comprar o controle acionário da Cimpor. O prazo final da oferta vence na segunda-feira. As aquisições feitas por Votorantim e Camargo Correa neste mês foram interpretadas como uma tentativa de dificultar a entrada da CSN no mercado de cimento no País.

Carvalho esclareceu que a Lafarge está trocando ações na Cimpor por ativos da Votorantim no Brasil. Segundo ele, tanto a Votorantim quanto a Lafarge já informaram ao Cade quais são esses ativos, que não podem ser revelados porque se trata de assunto sigiloso.

INCERTEZA

O conselheiro explicou que a sugestão da SDE de proibir a transferência se baseou numa incerteza de quais seriam esses ativos. "Dado que essas incertezas não existem mais e que esses ativos estão em regiões onde a Lafarge não atuava ou tinha atuação pequena, eu, a princípio, não vejo problema."

Carvalho disse que optou por assinar com a Votorantim um Acordo Preventivo de Reversibilidade da Operação (Apro), e não uma medida cautelar, porque a Votorantim se dispôs a negociar. "Por que não fazer uma negociação quando ela é possível?", questionou o conselheiro.

O Apro deverá ser assinado na próxima semana e homologado na sessão do Cade do dia 3 de março. A mesma negociação está sendo feita também com a Camargo Corrêa, que ainda não deu resposta ao Cade. "O acordo visa a preservar a estabilidade do mercado brasileiro em cimentos e produtos relacionados, no sentido de impedir que a Votorantim interfira nas decisões empresariais da Cimpor relacionadas ao Brasil", acrescentou o conselheiro.

Neste caso, o Cade atende em parte a sugestão da SDE, que recomendou que se proibisse Votorantim e Camargo Corrêa, ou seus acionistas e diretores, de exercerem qualquer ingerência ou influência na Cimpor com relação a todas as suas unidades no Brasil.

POTENCIAL LESIVO

A SDE, no seu parecer sobre o caso, afirma que identificou "situação de grave potencial lesivo à concorrência" nas operações e informa que abriu um processo administrativo para apurar as condições em que as negociações estariam ocorrendo. A secretaria disse que pretende evitar uma ação coordenada de agentes do mercado que possa colocar barreiras à entrada de novos concorrentes. Essas empresas já são investigadas pela própria SDE, em outro processo administrativo, por formação de cartel.