''Se a Juliana estivesse lá, brigaríamos pelo ouro''

O que representou esse título?

Superação é a palavra que melhor define essa importante conquista. Depois do que a gente passou, o título mundial veio para coroar todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho. Lutamos muito para representar bem o Brasil. Estou feliz, emocionada com a vitória. Não foi fácil a Juliana sair de uma lesão e conseguir ser campeã novamente. Até porque, enquanto você se recupera, o nível da concorrência aumenta mais, o jogo fica mais competitivo e as duplas treinam cada vez mais. Esse troféu é muito motivante. Com esforço e dedicação, tudo é possível.

Qual a nova meta da dupla?

Buscar os títulos no Brasil. A nossa motivação é bater recordes, vencer, jogar bem as últimas etapas do Brasileiro. Não temos mais chances de ser campeãs nacionais (não disputaram algumas etapas), mas vamos fazer o melhor.

E o objetivo de buscar uma medalha olímpica?

Estamos iniciando um ciclo olímpico, está muito longe dos Jogos de Londres (em 2012) e tem muita coisa para acontecer. Agora, vamos apenas comemorar e descansar. O ouro olímpico é a nossa meta. Somos tetra mundiais, campeãs pan-americanas em 2007, temos vários títulos nacionais, mas está faltando a Olimpíada, né?

Se a Juliana não tivesse se machucado, vocês brigariam pelo menos pela medalha de prata em Pequim?

Claro. Brigaríamos pelo ouro. A gente estava vindo de um tricampeonato mundial. Estávamos preparadíssimas. Tínhamos vencido os seis primeiros torneios do Circuito Brasileiro e estávamos embaladas. Infelizmente, aconteceu aquela lesão.

Venceriam as americanas Walsh e May, medalhistas de ouro na China?

Nos enfrentamos 9 vezes e ganhamos 3. Seria jogo duro.