Se eleito, Gabeira vai se aproximar do governo, diz ministro

Se eleito, o candidato do PV à prefeitura do Rio de Janeiro, deputado Fernando Gabeira , irá se aproximar do governo Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou na quarta-feira o ministro da Cultura, Juca Ferreira, único representante do PV na Esplanada dos Ministérios. Veja Também: Ibope aponta Gabeira e Paes em empate técnico no Rio Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Embora pertença a um partido que integra a base de sustentação do governo no Congresso, Gabeira normalmente vota com a oposição nas sessões da Câmara e é apoiado por PSDB e PPS na corrida pela prefeitura carioca. O parlamentar disputa o segundo turno com Eduardo Paes (PMDB), aliado do presidente Lula e do governador fluminense, o também peemedebista Sérgio Cabral. "Se o nosso querido Gabeira for eleito, ele vai ter que mudar um pouco a política dele", afirmou o ministro à Reuters, que disse estar conversando com o correligionário sobre o assunto. "Se ele for eleito, ele vai se aproximar muito do governo federal." O comportamento de Gabeira é um dos exemplos de que o PV, embora aliado no âmbito nacional, faz oposição a partidos da base em cidades estratégicas. Em São Paulo, o partido integra a coligação do atual prefeito, Gilberto Kassab (DEM), adversário da petista Marta Suplicy. Em Natal, Micarla de Sousa (PV) uniu-se ao senador José Agripino Maia (DEM), um dos maiores desafetos do presidente no Congresso. Lula chegou a subir no palanque de Fátima Bezerra (PT) a fim de reforçar a campanha de seu partido na capital do Rio Grande do Norte, mas Micarla venceu a eleição no primeiro turno. O ministro da Cultura minimizou essas divergências. Há cerca de cinco anos, argumentou, o PV passou por um processo de federalização, por meio do qual as direções regionais do partido ganharam autonomia para fazer alianças. Ferreira acredita que, depois das eleições municipais, a maioria dos filiados do PV optará por um movimento de reaproximação ao governo, já que, excluindo Gabeira, a bancada da legenda na Câmara acompanha os demais partidos aliados nas votações . Além disso, acrescentou, a maior parte dos dirigentes regionais também é simpática ao governo federal. "Para mim, é muito claro que precisa um maior alinhamento", declarou o ministro, apesar de reconhecer que a direção nacional do PV está dividida quanto a esse tema. "Eu viajo muito e as pessoas concordam que um partido não pode ser contra e a favor." O ministro ressaltou também que as alianças de setores de seu partido com legendas da oposição não lhe fragilizam dentro do governo. "Até hoje, eu não fui pressionado", concluiu.