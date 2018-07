'Se eu ficar olhando ela chorar, não vai parar nunca'

"A Beatriz já frequentou berçário, porque não tínhamos com quem deixá-la. Mas eram crianças muito pequenas e só tinha recreação. Na escolinha, ela vai ter regras e atividades. Tenho confiança no colégio porque estudei lá, mas mesmo assim, como mãe, tudo isso assusta. Fico preocupada se ela vai ter de subir escadas e se as crianças vão bater nela - o que pode acontecer. Quanto à alimentação, olhei o cardápio e preenchi a ficha com as informações dela. Tenho certeza de que ela vai chorar no começo, porque ficou muito apegada a mim nas férias. Pretendo deixá-la e resistir, mesmo que chore. Sei que é o certo e acho que estou preparada."