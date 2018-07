'Se eu Fosse Você 2' repete fórmula da comédia de 2006

Era inevitável. Depois do sucesso do primeiro "Se Eu Fosse Você", que com mais de 3,5 milhões de ingressos foi uma das maiores bilheterias de 2006, mais cedo ou mais tarde, Tony Ramos e Gloria Pires repetiriam a piada, trocando de corpos novamente. O novo filme, que estréia em todo país, não traz nada de novo, procurando repetir o sucesso anterior. O casamento de Cláudio (Ramos) e Helena (Gloria) está em crise, porque ele trabalha demais e ela é dondoca demais. Por isso, ela o coloca para fora de casa e entra com um pedido de separação. Porém, enquanto o processo corre, depois de uma briga, eles acabam presos no elevador, onde novamente trocam de corpos. Para justificar o fenômeno, o filme recorre a uma 'explicação' um tanto absurda: por causa do aquecimento global, um raio cai duas vezes no mesmo lugar. E, então, novamente, começam as confusões, enquanto o casal tenta se destrocar. A filha deles, Bia (Isabelle Drummond), está grávida e com medo de contar ao pai. Por isso, procura a ajuda da mãe - que na verdade está 'incorporada' pelo pai. A forte reação de Helena surpreende a moça, pois esperava aquilo de Cláudio. Enquanto isso, Cláudio mora no apartamento de Nelsinho (Cássio Gabus Mendes), seu amigo solteirão que quer lhe arrumar uma nova mulher. Depois que a questão da gravidez da filha é esclarecida, começam os preparativos para o casamento dela com Olavinho (Bernardo Mendes). O roteiro, assinado por René Belmonte ("Entre Lençóis"), Adriana Falcão ("A Máquina") e o novelista Euclydes Marinho, evita ir mais a fundo nas situações. Como, por exemplo, a cantada que Cláudio leva do professor de ginástica, ou mesmo o desconforto de um homem estar no corpo de uma mulher, ou vice-versa. Daniel Filho assina novamente a direção e produção e mostra que sabe usar seu toque de Midas. Se em "O Primo Basílio", ele optou por uma estética um pouco menos televisiva, aqui ele repete a fórmula que consagrou as telenovelas da Globo, sem muita criatividade, mas com orçamento folgado para transformar em realistas os cenários e figurinos. Enfim, todos muito belos, muito ricos e muito felizes porque são belos e ricos. "Se Eu Fosse Você 2" termina com uma nota deixando espaço a um terceiro filme. Só que, para o mesmo raio cair pela terceira vez no mesmo lugar, dependerá mais do sucesso desta continuação do que do aquecimento global. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb) * As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb