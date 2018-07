Se for absolvido, Gil Rugai vai receber R$ 5,5 milhões A sentença a ser proclamada pelos jurados no fim do julgamento não definirá apenas o futuro de Gil Rugai, mas também a partilha da herança deixada por Luiz Carlos Rugai. Estima-se que, atualmente, perto de R$ 22 milhões estejam parados aguardando o júri.