‘Se Kadafi cai, por que não eu?’

São múltiplos os adjetivos usados para esculpir a persona pública do coronel líbio: excêntrico, cachorro louco, suicida. Mas o teórico de relações internacionais William Zartman diz preferir explicações mais longas. "Nós, americanos, até tentamos agir naturalmente com Kadafi depois de ele ter abandonado o desejo por armas nucleares e o apoio aos terroristas. Mas é impossível. Há uma coisa que nunca mudou em todos esses anos: Kadafi. Ele continua sendo um sujeito esquisitíssimo que fala coisas completamente absurdas nas horas erradas. É figura difícil, que nunca agrada." É nessa linha que segue o professor emérito da Johns Hopkins University para explicar, com uma dose de exagero proposital, a decisão da Liga Árabe de dar as costas a um dos seus: "Se bombardearem a Síria, o mundo árabe se levantaria em defesa dos sírios. Se bombardeiam a Líbia, pensam: ‘Ufa, que alívio’".

Veja também:

Europeus são de Marte, americanos são de Vênus

Descendente de colonos alemães na Pensilvânia, Zartman encabeçou por duas décadas os estudos sobre resolução de conflitos em países africanos na Johns Hopkins. Morou no Marrocos, de 1958 a 1960, e presidiu o centro cultural Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies. Em 1963, esteve na Tunísia, onde retornou para fazer pesquisas nos anos 80. Na Argélia, passou os anos de 1969 e 1974. Foi ainda professor visitante da Universidade Americana no Cairo, em 1979. Da temporada no Norte da África, conclui: todos os ingredientes para uma "primavera árabe" já estavam lá havia anos. E ressalta o descontentamento da juventude frustrada e sem emprego como um dos gatilhos para os levantes. Veja t

Zartman descarta a probabilidade de outra intervenção ocidental no mundo árabe além da Líbia, pois acredita que Bahrein e Iêmen estão ouvindo a mensagem - se atirarem contra a população, vocês serão os próximos. Mas alerta contra o líder sírio: "Só o que Assad sempre soube fazer é massacrar o povo". A seguir, Zartman apresenta os interesses dos países que integram a coalizão, explica o que muda com a Otan e desconstrói o contrassenso do "esse ditador pode, aquele não", que norteia a decisão da comunidade internacional de ora intervir, ora se omitir.

A decisão de evitar o massacre de civis segue uma lógica? Houve omissão em Ruanda e uma intervenção tardia na Bósnia, dois casos de genocídio. Por que decidir por algumas batalhas humanitárias e não outras? E por que Líbia e não Bahrein ou Iêmen?

Vivemos em um mundo hesitante. Ditadores são tolerados porque procuramos nos preservar e agimos só no último momento. Ou nem agimos. Mas vamos avançar além da hipocrisia óbvia. Estamos vivenciando uma era excitante nas relações internacionais, em que a ideia de intervenção ganhou um aparato teórico na reunião de cúpula da ONU sobre o tema em 2005. Foi então que o mundo concordou que a soberania nacional passaria a ser entendida como responsabilidade. O ex-secretário-geral Kofi Annan delineou três pilares para articular esse conceito. Primeiro, um Estado é responsável pelo bem-estar de seu povo. Segundo, outros países são responsáveis em ajudar esse Estado a atingir esse bem-estar. Terceiro, se esse Estado não cumprir suas responsabilidades, a comunidade internacional deve intervir para proteger a população. Antes dessa virada conceitual, prevalecia a defesa da soberania internacional acima de qualquer coisa. Essa doutrina muito perigosa foi acertada no tratado de Paz de Westphalia, no século 17, que saiu em defesa do Estado, não do povo. Ban Ki Moon tem trabalhado para reforçar os dois primeiros pilares e, em caso de intervenção, defende o princípio do "no net loss", ou seja, uma ação externa não deve infligir mais danos aos civis. O ataque deve mirar em alvos específicos: centros militares, tanques, aviões. Mas líbios estão morrendo por causa dessa intervenção. Como acontece com quaisquer medidas que tentem orientar a ação humana, elas são sempre falhas e cheias de inconsistência.

A intervenção na Líbia é criticada pela falta de transparência no comando, além do desentendimento entre França, Inglaterra e EUA. Quais os limites de uma abordagem multilateral na resolução de conflitos?

Para começar, estamos falando de Estados soberanos, com interesses próprios, que nunca estão em completa harmonia em relação a nada. Em casos de emergência extrema, como nas duas Guerras Mundiais, os aliados foram capazes de se unir porque tinham um inimigo comum. Mas cada um agia olhando para o próprio umbigo e eles discutiam entre si quais ações tomar. É a mesma dificuldade de fazer os membros de uma família decidirem o que fazer com a herança. E a situação na Líbia foi agravada por dois fatores: a necessidade de uma intervenção imediata e o lado apoiado pelo Ocidente ser bastante desorganizado. Nem se pode dizer que os aliados estejam com os rebeldes, como se houvesse unidade. E existe muita dúvida se, mesmo se os rebeldes ganharem, vamos querer associar nossa imagem à deles. Não sabemos que tipo de governo querem ou se cairão no mesmo padrão gerencial de Kadafi. Tanto por causa da desordem da intervenção quanto pelos rebeldes a situação é muito confusa.

Na sexta, a Otan se preparava para liderar a missão. Quais as implicações disso?

A Otan no comando significa algum grau de união política e um comando militar centralizado, o que, presumivelmente, trará mais coordenação, mas, ao mesmo tempo, mais hesitação. A Otan envolve países que não concordam com a zona de exclusão aérea, como Alemanha e Turquia. Está certo que o premiê russo, Vladimir Putin, deu um tiro no pé falando de uma "cruzada medieval". E recebeu um cala-boca de seu suposto superior, Medvedev. Mas o que isso mostra é que a Rússia está preocupada com a soberania nacional. Assim como China e Brasil.

A França foi pioneira em reconhecer os rebeldes e mandar aviões para cumprir a zona de exclusão aérea. Quais as intenções de Sarkozy com esse protagonismo?

Todas as ações de quaisquer líderes de Estado são manobras políticas. Todos sempre têm o olho em alguma eleição próxima. Sarkozy pode ter sido mais brusco no seu jeito de fazer as coisas, não trabalhando em silêncio nos bastidores da diplomacia. Isso porque a França tem tido problemas com Kadafi há muito tempo e também tem interesse no petróleo que sai da Líbia. E há um dissabor antigo, à la Lockerbie, o voo 772 da UTA, holding francesa, derrubado por Kadafi em 1989 (supostamente pelo apoio francês ao Chade contra a Líbia). Nunca se chegou no fundo dessa história e as vítimas nunca foram indenizadas. Essa é uma cicatriz aberta entre os dois países. Então, a França tenta fazer parte da aliança atlântica, mas está desconfortável em derrubar a posição gaullista que pauta sua política externa, de ficar fora de toda ação militar da Otan. A França quer liderar a ação para mostrar-se como ator decisivo no cenário internacional. Não quer estar na sombra da Otan. Mas Sarkozy está numa armadilha. Não pode continuar mandando seus aviões e ignorar o comando da Otan. Precisa participar da coordenação. A Itália, por outro lado, quer mais é ser governada pela Otan e já disse que, se não fosse pela Otan, a investida não partiria de suas bases. A relação da Líbia com a Itália é especial por se tratar de uma ex-colônia, o comércio bilateral é intenso. E ainda por cima a Itália precisa da Líbia para não ser um hall de entrada de imigrantes do Norte da África. Kadafi fica chantageando Berlusconi com isso, numa relação de amor e ódio pós-colonialista.

O premiê britânico argumentou que a rapidez com que os aliados tiveram de intervir impediu de angariar apoio árabe. Poucas nações árabes cacifam militarmente a zona de exclusão aérea. Por que a hesitação?

O pano de fundo dessa participação tímida é a ideia de "solidariedade entre árabes", "unidade árabe". A união é forte justamente porque está em constante conflito com a realidade, e os Estados árabes têm interesse em serem independentes. É um argumento emaranhado que faz com que a ideia de unidade seja reforçada de tempos em tempos. Não há nada que una mais as pessoas que um inimigo externo comum. E aí vêm Otan ou França ou Estados Unidos e os países ocidentais intervir na Líbia. Alemanha e Turquia estão preocupadas em não provocar uma reação negativa do mundo árabe. Na verdade, teria sido melhor se os próprios membros da Liga Árabe tivessem punido um dos seus. Esse é o princípio da "segurança coletiva", que é muito difícil praticar porque implica decapitar um colega. O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, tem se mostrado um líder competente, mas preso entre duas lógicas conflitantes. Ele quer uma intervenção, quer que Kadafi saia, mas está preocupado com a morte dos civis e as manchetes do tipo "uma guerra de árabes contra árabes". Por todas essas razões, a decisão de perseguir Kadafi não é fácil para os líderes árabes.

Outros membros da liga temeriam a intervenção na Líbia em razão de seus próprios governos serem pouco democráticos?

Líderes repressivos em toda região estão se perguntando: "Se Kadafi, por que não eu?" Quando Kadafi está em perigo, outros também estão e alianças estão sendo feitas nos bastidores. Há evidências de que o regime da Argélia está ajudando Kadafi. Esse apoio é do interessedo presidente Abdelaziz Bouteflika, como é de seu interesse negar isso.

Além das alianças com os árabes, Kadafi encontrou um amigo em Hugo Chávez.

Chávez... Este adota qualquer um que empine o nariz contra o Ocidente. A Venezuela tem interesses comerciais e militares com a Líbia, mas o que está por trás da ação de Chávez é mesmo sua campanha pública contra os Estados Unidos.

Por que alguns ditadores são tolerados, se não explicitamente apoiados, enquanto outros se tornam subitamente inaceitáveis?

Momento, estratégia e oportunidade. Saddam era um amigo, depois não era mais. Depende da vulnerabilidade política e geográfica de algumas ditaduras e não outras. Os EUA sob Ronald Reagan bombardearam a Líbia. Líbios estavam aparentemente envolvidos num atentado terrorista a uma discoteca alemã que acabou matando americanos, mas o comando veio da Síria. Por que então não bombardear Damasco? Porque os EUA queriam mostrar um sinal de força, e a Líbia era a candidata mais vulnerável. Mesmos os líderes árabes já tinham suas dúvidas sobre Kadafi. Se você bombardear a Síria, o mundo árabe se levantará em defesa dos sírios. Se você bombardear a Líbia, todos pensarão: "Ufa, que alívio". Essa intervenção de agora serve para mandar um sinal aos demais países. Estão avisados: se massacrarem o povo, serão os próximos. Essa mensagem foi ouvida no Bahrein e no Iêmen, mas não sei se na Síria, que é um governo muito mais bruto.

O sr. falou de rusgas entre EUA e Líbia nos anos 80. Mas em 2004 o comércio bilateral foi retomado e há alguns meses o governo americano negociava a venda de US$ 77 milhões em armas para Kadafi. O que mudou na relação Washington-Trípoli?

Duas coisas importantes. Kadafi desistiu de desenvolver armas nucleares e oficialmente deixou de apoiar grupos terroristas. Quando essas mudanças se concretizaram, os americanos avançaram em seus esforços para construir relações positivas com a Líbia. Disseram: "Ok, ele cedeu. Agora vamos agir normalmente". Mas isso era impossível porque uma coisa nunca mudou nesses anos todos: Kadafi. Ele é excêntrico, alguns dizem louco. Acho o termo exagerado. Prefiro outra explicação. Ele é um sujeito esquisitíssimo e fala coisas completamente absurdas. Simplesmente nunca agrada.

A União Africana se reuniu na sexta na Etiópia para discutir a crise líbia. Qual o peso da UA nesse imbróglio?

Esse é mais um clube a que pertencem os países da África do Norte, mas seus corações e mentes estão mais próximos da Liga Árabe. Mas nem a UA nem a liga têm poder coercitivo. O que têm é alguma influência que legitima suas decisões. Seja qual for a solução apresentada pela UA, precisamos atentar para a atitude de um dos membros mais importantes do grupo: a Costa do Marfim. O mundo inteiro tem sido vergonhosamente negligente em não prestar atenção à guerra étnica que se desenrola ali. Ok, sumimos com Kadafi, mas o que fazer com o autointitulado presidente Laurent Gbagbo, que se recusa a aceitar o resultado das eleições em seu país?

Teme-se que a guerra na Líbia seja uma disputa tribal e não pela deposição de um governo antidemocrático. Qual a natureza da oposição na Líbia, Egito, Iêmen?

Há um elemento unificador: a juventude está em massa nas ruas em todos esses países. Os jovens estão frustrados e sem emprego e canalizam sua raiva contra os regimes. Todos os ingredientes para esse levante estavam lá havia anos, mas não tínhamos como prever quando aconteceria. O ponto de virada no Egito e na Tunísia foi quando o Exército decidiu que não reprimiria o povo. Nesse momento os protestos engrossaram, enquanto na Síria e na Argélia os regimes são mais duros e só o que governo sabe fazer é massacrar o povo. Mas Assad está tremendo, não sei se dura muito mais. Já o Iêmen foi um país instável por todo o governo de Saleh, que tentou manter norte e sul unidos, mas agora as contradições estouraram. Na Líbia também há diferenças regionais agudas. O leste do país, conhecido como a Líbia egípcia, tem alianças com o Ocidente. E o oeste, perto de Trípoli, o Norte da África líbio, se aproxima do Oriente. Não há uma identidade líbia. Kadafi trabalhou duro para tentar forjar essa unidade, mas falhou. Por isso também a oposição líbia é menos capaz que a egípcia de se mobilizar nacionalmente.

Há risco de a Líbia se fragmentar?

Não teremos um efeito somali, no sentido de que parte do país se separe. O difícil será controlar e manter as tribos satisfeitas. Se Kadafi cair, o melhor cenário será uma coalizão de líderes tribais que permita uma administração nacional, em lugar de uma unidade nacional de fato.

Kadafi falou de um levante jihadista caso ele caia. Mubarak falava de um avanço islâmico. Ali Abdullah Saleh, do Iêmen, de uma conspiração da Al-Qaeda. Quanto disso é retórica e quais os riscos reais de ascensão desses movimentos?

Os levantes da "primavera árabe" têm sido seculares. Os movimentos islâmicos estão correndo ao lado desse trem tentando alcançá-lo e sentar na cabine de comando. Mas geralmente depois de revoluções a economia encolhe por um tempo até se reorganizar e as pessoas ficam frustradas. Pensavam que ao depor o regime a vida iria melhorar. E aí começam a dar ouvidos aos slogans fundamentalistas, como "o Islã é a solução". Não porque sejam religiosas, mas porque se revoltam contra a ineficiência do novo governo. E nos países em questão os grupos mais organizados são os islâmicos. Enquanto outras forças políticas tentarão se pôr de pé, fundar partidos, decidir o que apoiam e o que refutam, o Islã estará ganhando a corrida ideológica. Mas numa eleição livre os islâmicos não costumam levar mais que um terço da bancada política em qualquer desses países. Na Argélia, apesar do domínio dos militares no governo, há uma oposição islâmica que participa dele. O mesmo ocorre no Marrocos e na Jordânia. A presença de partidos islâmicos não é, em si, uma ameaça. A questão é quando militantes radicais se desvinculam e passam a operar atividades ilegais.

Obama foi criticado por participar de um terceiro front no mundo árabe, justo num momento de estresse econômico. Em que medida isso pode minar o apoio ao presidente?

As consequências podem ser perigosas para o presidente. Infelizmente, tomar a decisão de participar da investida contra Kadafi no momento da visita ao Brasil teve uma consequência ruim para ele, politicamente. Muitos consideram que houve inconstitucionalidade porque ele precisaria do apoio do Senado. Obama quer manter seu engajamento na questão líbia muito menor que no Afeganistão e Iraque. Não há razões para os americanos liderarem essa intervenção. O petróleo líbio escoa para os europeus, não para os EUA. A Otan ou a Europa devem liderar o show. Nós, americanos, não precisamos estar em toda parte.