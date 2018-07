Se não agora, quando?

THE WASHINGTON POST

Salvo se o sol nascer no Ocidente, a cúpula sobre a reforma da saúde não vai resultar em nenhum acordo bipartidário. Os republicanos permanecem inteiramente contrários à reforma; as ideias por eles apresentadas - que, segundo o Departamento de Orçamento do Congresso, não vai cobrir mais do que 3 milhões dos 45 milhões de americanos não segurados - são insignificantes. Mas os democratas têm os votos necessários para sancionar uma ampla reforma. E - o que é novo - finalmente têm um plano em que o presidente pôs o seu selo.

O projeto apresentado pela Casa Branca assemelha-se muito| à proposta de compromisso que os democratas do Senado e da Câmara vinham negociando. É uma síntese mais negociável, em termos políticos, do que a oferta original. Os subsídios oferecidos no projeto do presidente para os consumidores de baixa e média renda, nos novos planos de seguro-saúde, são mais generosos. O mesmo projeto eleva o limite do imposto sobre as apólices de seguro caras, de modo que somente um número relativamente pequeno de segurados será taxado. Em vez de o governo federal assumir apenas as novas despesas do Medicaid de Nebraska, ele agora vai assumir as despesas do Medicaid de todos os Estados, melhorando a difícil situação dos governos estaduais endividados.

Então, porque alguns democratas ainda hesitam? Não há dúvida que uma irritação vem tomando conta do país, mas uma pesquisa recente da Kaiser Family Foundation deixou claro que essa cólera é dirigida mais às hesitações do Congresso do que aos elementos de fato do plano dos democratas. Mais de 70% dos americanos apoiam a criação de uma permuta de planos de seguro, a extensão da cobertura e a eliminação dos limites de idade na do "donut hole" (termo usado para se referir à falha na cobertura de medicamentos do Medicare). Cerca de 58% dos entrevistados disseram que vão ficar muito irritados ou decepcionados se o Congresso desistir da reforma.

Mas alguns democratas do Congresso, um número pequeno, mas suficiente para colocar em perigo a aprovação do projeto, especialmente na Câmara,acha que renunciar à luta pode ser politicamente prudente. Não podem estar mais errados. Os democratas da Câmara que votaram a favor do projeto no ano passado e agora mudaram de opinião, "estão rezando pelo pior de todos os mundos se não votarem a favor novamente", disse Henry Waxman, democrata da Califórnia, um dos autores do projeto. Os republicanos irão atacá-los pelo primeiro voto; e os seus colegas democratas os acusarão pelo segundo voto, se agora votarem não.

Alguns democratas da Câmara também estão rejeitando o processo estabelecido para aprovação do projeto legal, que requer que eles aprovem o projeto do Senado e depois deixem para os seus colegas democratas do Senado realizarem as mudanças aprovadas numa subsequente votação de reconciliação. Não tenho admiração por ninguém no Senado, mas se a reforma da saúde perecer no altar da desconfiança entre as duas casas, isso vai obrigar todos os futuros historiadores deste processo a concluírem que "esses sujeitos foram desprezíveis".

Finalmente, sugiro aos democratas que questionam se este é o momento certo, que leiam a mensagem enviada por Harry Truman ao Congresso, em 1945, pedindo um plano nacional de saúde: "A principal razão porque as pessoas não recebem os cuidados que precisam é que elas não podem pagar por eles." Truman não conseguiu aprovar o seu plano, naturalmente: nenhum projeto instituindo uma assistência médica universal foi aprovado desde então.

Harry Truman enviou sua mensagem ao Congresso há 65 anos. O debate sobre um plano de saúde nacional é tão antigo que pode pedir sua aposentadoria. A pergunta aos inseguros democratas é esta: "Se não agora, quando?" TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

*Harold Meyerson é editor da American Prospect e do L.A. Weekly