Se prepare para 2012, o ano das transformações

O ciclo normal da lua é de 28 dias, porém, Ivana Regina explica que como regente do ano de 2012, ela intensificará ainda mais as suas fases, deixando as emoções à flor da pele. E alerta: "Por isso, teremos de controlar duplamente as nossas emoções, sem nos deixar invadir por conceitos ou preconceitos vindos do externo. A verdade de cada um estará explícita através de suas reações e de suas crenças."

Tudo o que é composto pela água recebe a influência da lua, por isso, ela interfere nas marés, na pesca, nos partos e nas emoções. E em suas quatro fases: minguante, nova, crescente e cheia, adquire aspectos energéticos distintos, com maior ou menor intensidade da energia solar. "O que nos deixa mais ou menos emotivos, pois ela não possui luz própria e o que vemos refletido no céu, em sua fase cheia, brilhante e esplendorosa, é a luz que ela capta do sol e nos emana, por isso é chamada lua dos amantes ou dos desejos", diz a mestra.

Além das transformações pessoais, Ivana Regina, que integra o corpo de profissionais da Escola Esotérica, do mestre e mago Daniel Atalla, afirma que haverá grande transformação na economia e na vida material em 2012. Por isso, ela ressalta que é preciso voltar a atenção à espiritualidade como um todo, "já que todo ser humano emana energia e é através de nossas crenças e ações no presente que criamos reações em nosso futuro".

Com base nas transformações previstas para o ano que vem, ela aconselha: "Não deixe para depois, comece a sua transformação a partir de agora, equilibrando suas emoções e traçando objetivos que você queira concretizar para quando chegar o dia da virada do ano, ou seja, 1º de janeiro, você já estará certo dos caminhos que precisará percorrer para conquistá-los."

Aqui vão algumas dicas de Ivana Regina para se preparar bem para 2012: as cores mais propícias, associadas à lua, são: branco, azul ou prata; o laranja também é positivo, pois ativa a coragem para investir em projetos; o espelho é seu instrumento representativo; as flores mais indicadas são, lírio, rosas brancas e jasmim, pois emanarão uma energia muito forte; e as pedras indicadas, são: pedra da lua (para as mulheres), quartzo branco (para os homens), água marinha para a comunicação e turmalina melancia para o equilíbrio emocional

Para a ceia de Ano Novo, ela sugere alimentos compostos por leite e leite de coco, como manjares e pudins. "Isso ajudará a atrair bons fluidos para o próximo ano, lembrando que sua forma é redonda e não quadrada", diz Ivana Regina, completando: "Comece desde já sua transformação interior, assim, quando for direcionar seus desejos na passagem deste ano para o próximo, o universo já estará conspirando a seu favor. Não deixe para depois."