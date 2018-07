Sears planeja separar ativos; ações sobem

A operadora das lojas de departamentos Sears e da rede de descontos Kmart planeja separar suas divisões Sears Hometown e Outlet Businesses e algumas lojas de hardware por meio de uma operação com a qual espera levantar de 400 milhões a 500 milhões de dólares.

A Sears também disse que chegou a um acordo para vender 11 lojas para a General Growth Properties.

As iniciativas ocorrem no momento em que credores como o CIT Group estão apertando o cerco à Sears.

"A venda de ativos e a separação das divisões de lojas de descontos e de utensílios domésticos são uma forma de a diretoria da Sears mostrar a Wall Street que pode conseguir liquidez", disse o analista Paul Swinand, da Morningstar.

A Sears reportou um grande prejuízo trimestral na quinta-feira, após um fraco desempenho na temporada de festas de fim de ano. O prejuízo líquido totalizou 2,4 bilhões de dólares, ou 22,47 dólares por ação, após uma série de itens extraordinários, comparado ao lucro de 374 milhões de dólares, ou 3,43 dólares por ação, um ano antes.

Excluindo itens extraordinários, o lucro foi de 0,54 dólar por ação.

As vendas caíram em 518 milhões de dólares, para 12,5 bilhões de dólares, no trimestre encerrado em 28 de janeiro. As vendas em lojas abertas nos Estados Unidos há pelo menos 1 ano recuaram 3,4 por cento.

As ações da Sears avançavam 14,8 por cento às 12h58 (horário de Brasília), para 59,89 dólares.

(Por Dhanya Skariachan)