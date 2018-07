Sebastian Vettel quer voltar à velha forma na Ferrari

O tetracampeão mundial teve uma temporada para se esquecer com a Red Bull no ano passado, pilotando um carro de baixo desempenho e sendo superado constantemente pelo companheiro de equipe Daniel Ricciardo antes de abandonar o navio para se juntar à Ferrari.

A primeira corrida do alemão na nova escuderia terminou com um encorajador terceiro lugar em Melbourne, ficando atrás apenas da dupla dinâmica da Mercedes no pódio. Agora, depois de conseguir se classificar entre o atual campeão Lewis Hamilton e seu companheiro Nico Rosberg nos treinos classificatórios na Malásia, Vettel pode sonhar mais uma vez com as vitórias.

"Esse resultado nos coloca em boa posição para amanhã. Acho que o objetivo neste domingo será tirar da gente a melhor corrida que conseguirmos", disse Vettel, que só não conseguiu a poleposition porque ficou 0s074 atrás de Hamilton na chuvosa Sepang.

"A natureza da pista combina bem com nosso carro e eu não espero nada diferente do que uma corrida muito forte amanhã, embora você nunca saiba quais serão as condições da prova", acrescentou.

"Tem certas chuvas que te atingem na hora certa, mas também tem aquelas que põem tudo a perder, você simplesmente nunca sabe."

Apesar da animação mostrada, Vettel não titubeou em minimizar a performance positiva do carro, mas disse esperar dar muitas dores de cabeça para a Mercedes.

"Vamos manter os pés no chão, temos que olhar para nós mesmos", disse.

(Por John O'Brien)