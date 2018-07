Sebastião Uchôa deixa cargo em meio à crise em Pedrinhas Após mais uma fuga de presos, na manhã desta quarta-feira, 17, do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, e de uma tentativa, frustrada, de fuga em massa, o secretário de Estado de Justiça e Administração Penitenciária (Sejap) do Maranhão, Sebastião Uchôa, decidiu entregar o cargo. Para o seu lugar a governadora Roseana Sarney (PMDB) nomeou, interinamente, o secretário de Segurança Pública, delegado Marcos Affonso Junior, que deverá acumular as duas secretarias.